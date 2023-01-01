درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل AED إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٬١٩٥٫٤٨ mop

1.00000 AED = 2.19548 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:37 UTC
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AED إلى MOP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Macanese Pataca
1 AED2.19548 MOP
5 AED10.97740 MOP
10 AED21.95480 MOP
20 AED43.90960 MOP
50 AED109.77400 MOP
100 AED219.54800 MOP
250 AED548.87000 MOP
500 AED1097.74000 MOP
1000 AED2195.48000 MOP
2000 AED4390.96000 MOP
5000 AED10977.40000 MOP
10000 AED21954.80000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MOP0.45548 AED
5 MOP2.27740 AED
10 MOP4.55481 AED
20 MOP9.10962 AED
50 MOP22.77405 AED
100 MOP45.54810 AED
250 MOP113.87025 AED
500 MOP227.74050 AED
1000 MOP455.48100 AED
2000 MOP910.96200 AED
5000 MOP2277.40500 AED
10000 MOP4554.81000 AED