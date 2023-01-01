درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية
تحويل AED إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى باتاكا ماكاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Macanese Pataca
|1 AED
|2.19548 MOP
|5 AED
|10.97740 MOP
|10 AED
|21.95480 MOP
|20 AED
|43.90960 MOP
|50 AED
|109.77400 MOP
|100 AED
|219.54800 MOP
|250 AED
|548.87000 MOP
|500 AED
|1097.74000 MOP
|1000 AED
|2195.48000 MOP
|2000 AED
|4390.96000 MOP
|5000 AED
|10977.40000 MOP
|10000 AED
|21954.80000 MOP