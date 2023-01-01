درهم إماراتي إلى بات تايلاندي

تحويل AED إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٩٬٨٦٩٫٣٢ thb

1.00000 AED = 9.86932 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / باهت تايلندي
1 AED9.86932 THB
5 AED49.34660 THB
10 AED98.69320 THB
20 AED197.38640 THB
50 AED493.46600 THB
100 AED986.93200 THB
250 AED2467.33000 THB
500 AED4934.66000 THB
1000 AED9869.32000 THB
2000 AED19738.64000 THB
5000 AED49346.60000 THB
10000 AED98693.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 THB0.10132 AED
5 THB0.50662 AED
10 THB1.01324 AED
20 THB2.02648 AED
50 THB5.06620 AED
100 THB10.13240 AED
250 THB25.33100 AED
500 THB50.66200 AED
1000 THB101.32400 AED
2000 THB202.64800 AED
5000 THB506.62000 AED
10000 THB1013.24000 AED