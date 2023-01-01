درهم إماراتي إلى فرنك قمري

تحويل AED إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
125407 kmf

1.00000 AED = 125.40700 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك جزر القمر
1 AED125.40700 KMF
5 AED627.03500 KMF
10 AED1254.07000 KMF
20 AED2508.14000 KMF
50 AED6270.35000 KMF
100 AED12540.70000 KMF
250 AED31351.75000 KMF
500 AED62703.50000 KMF
1000 AED125407.00000 KMF
2000 AED250814.00000 KMF
5000 AED627035.00000 KMF
10000 AED1254070.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KMF0.00797 AED
5 KMF0.03987 AED
10 KMF0.07974 AED
20 KMF0.15948 AED
50 KMF0.39870 AED
100 KMF0.79740 AED
250 KMF1.99351 AED
500 KMF3.98701 AED
1000 KMF7.97403 AED
2000 KMF15.94806 AED
5000 KMF39.87015 AED
10000 KMF79.74030 AED