درهم إماراتي إلى جنيه مصري

تحويل AED إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
8412.74 egp

1.00000 AED = 8.41274 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063588.19071.433651.65590.957618.2058
1GBP1.1580811.23155102.1261.660191.917561.1089821.0827
1USD0.94030.811985182.9251.348051.557030.900417.1188
1INR0.01133910.00979180.012059110.01625630.01877630.0108580.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه مصري
1 AED8.41274 EGP
5 AED42.06370 EGP
10 AED84.12740 EGP
20 AED168.25480 EGP
50 AED420.63700 EGP
100 AED841.27400 EGP
250 AED2103.18500 EGP
500 AED4206.37000 EGP
1000 AED8412.74000 EGP
2000 AED16825.48000 EGP
5000 AED42063.70000 EGP
10000 AED84127.40000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EGP0.11887 AED
5 EGP0.59434 AED
10 EGP1.18867 AED
20 EGP2.37734 AED
50 EGP5.94335 AED
100 EGP11.88670 AED
250 EGP29.71675 AED
500 EGP59.43350 AED
1000 EGP118.86700 AED
2000 EGP237.73400 AED
5000 EGP594.33500 AED
10000 EGP1188.67000 AED