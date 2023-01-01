درهم إماراتي إلى جنيه مصري
تحويل AED إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مصري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه مصري
|1 AED
|8.41274 EGP
|5 AED
|42.06370 EGP
|10 AED
|84.12740 EGP
|20 AED
|168.25480 EGP
|50 AED
|420.63700 EGP
|100 AED
|841.27400 EGP
|250 AED
|2103.18500 EGP
|500 AED
|4206.37000 EGP
|1000 AED
|8412.74000 EGP
|2000 AED
|16825.48000 EGP
|5000 AED
|42063.70000 EGP
|10000 AED
|84127.40000 EGP