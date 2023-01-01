درهم إماراتي إلى دولار ليبيري

تحويل AED إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
52001.10 lrd

1.00000 AED = 52.00110 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار ليبري
1 AED52.00110 LRD
5 AED260.00550 LRD
10 AED520.01100 LRD
20 AED1040.02200 LRD
50 AED2600.05500 LRD
100 AED5200.11000 LRD
250 AED13000.27500 LRD
500 AED26000.55000 LRD
1000 AED52001.10000 LRD
2000 AED104002.20000 LRD
5000 AED260005.50000 LRD
10000 AED520011.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LRD0.01923 AED
5 LRD0.09615 AED
10 LRD0.19230 AED
20 LRD0.38461 AED
50 LRD0.96152 AED
100 LRD1.92304 AED
250 LRD4.80760 AED
500 LRD9.61520 AED
1000 LRD19.23040 AED
2000 LRD38.46080 AED
5000 LRD96.15200 AED
10000 LRD192.30400 AED