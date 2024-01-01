Дирхамы ОАЭ в либерийские доллары

Сконвертируйте AED в LRD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = L$52,04 LRD

Среднерыночный курс в 18:53
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График изменения обменного курса AED к LRD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LRD
1 AED в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий52,556753,5712
Низкий51,892151,8921
В среднем52,332152,7838
Изменение-0.98%-2.86%
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Соотношение 1 AED к LRD

За последние 30 дней максимальный курс AED к LRD составил 52,5567, а минимальный — 51,8921. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 52,3321. Изменение курса AED к LRD в процентном соотношении составило -0.98.

За последние 90 дней максимальный курс AED к LRD составил 53,5712, а минимальный — 51,8921. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 52,7838. Изменение курса AED к LRD в процентном соотношении составило -2.86.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Либерийский доллар
1 AED52,03950 LRD
5 AED260,19750 LRD
10 AED520,39500 LRD
20 AED1 040,79000 LRD
50 AED2 601,97500 LRD
100 AED5 203,95000 LRD
250 AED13 009,87500 LRD
500 AED26 019,75000 LRD
1000 AED52 039,50000 LRD
2000 AED104 079,00000 LRD
5000 AED260 197,50000 LRD
10000 AED520 395,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Дирхам ОАЭ
1 LRD0,01922 AED
5 LRD0,09608 AED
10 LRD0,19216 AED
20 LRD0,38432 AED
50 LRD0,96081 AED
100 LRD1,92162 AED
250 LRD4,80405 AED
500 LRD9,60810 AED
1000 LRD19,21620 AED
2000 LRD38,43240 AED
5000 LRD96,08100 AED
10000 LRD192,16200 AED