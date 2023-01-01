درهم إماراتي إلى سول بيروفي

تحويل AED إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٠١٣٫٦٨ pen

1.00000 AED = 1.01368 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Peruvian Nuevo Sol
1 AED1.01368 PEN
5 AED5.06840 PEN
10 AED10.13680 PEN
20 AED20.27360 PEN
50 AED50.68400 PEN
100 AED101.36800 PEN
250 AED253.42000 PEN
500 AED506.84000 PEN
1000 AED1013.68000 PEN
2000 AED2027.36000 PEN
5000 AED5068.40000 PEN
10000 AED10136.80000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PEN0.98650 AED
5 PEN4.93252 AED
10 PEN9.86504 AED
20 PEN19.73008 AED
50 PEN49.32520 AED
100 PEN98.65040 AED
250 PEN246.62600 AED
500 PEN493.25200 AED
1000 PEN986.50400 AED
2000 PEN1973.00800 AED
5000 PEN4932.52000 AED
10000 PEN9865.04000 AED