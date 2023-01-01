درهم إماراتي إلى ريال سعودي

تحويل AED إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1021.18 sar

1.00000 AED = 1.02118 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:40 UTC
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AED إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ريال سعودي
1 AED1.02118 SAR
5 AED5.10590 SAR
10 AED10.21180 SAR
20 AED20.42360 SAR
50 AED51.05900 SAR
100 AED102.11800 SAR
250 AED255.29500 SAR
500 AED510.59000 SAR
1000 AED1021.18000 SAR
2000 AED2042.36000 SAR
5000 AED5105.90000 SAR
10000 AED10211.80000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SAR0.97926 AED
5 SAR4.89629 AED
10 SAR9.79258 AED
20 SAR19.58516 AED
50 SAR48.96290 AED
100 SAR97.92580 AED
250 SAR244.81450 AED
500 SAR489.62900 AED
1000 SAR979.25800 AED
2000 SAR1958.51600 AED
5000 SAR4896.29000 AED
10000 SAR9792.58000 AED