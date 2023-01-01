ألف درهم إماراتي إلى ريال سعودي

تحويل AED إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٠٢١٫٣٨ sar

1.00000 AED = 1.02138 SAR

Mid-market exchange rate at 17:58
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.92980.7971355.52581.359917.354
1 INR0.011982513.400040.01114130.009551620.6653380.0162950.207944
1 PKR0.003524230.29411510.003276830.002809270.1956860.00479260.0611595
1 EUR1.075589.7559305.17310.857359.7181.4625718.6642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ريال سعودي
1 AED1.02138 SAR
5 AED5.10690 SAR
10 AED10.21380 SAR
20 AED20.42760 SAR
50 AED51.06900 SAR
100 AED102.13800 SAR
250 AED255.34500 SAR
500 AED510.69000 SAR
1000 AED1021.38000 SAR
2000 AED2042.76000 SAR
5000 AED5106.90000 SAR
10000 AED10213.80000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SAR0.97907 AED
5 SAR4.89536 AED
10 SAR9.79071 AED
20 SAR19.58142 AED
50 SAR48.95355 AED
100 SAR97.90710 AED
250 SAR244.76775 AED
500 SAR489.53550 AED
1000 SAR979.07100 AED
2000 SAR1958.14200 AED
5000 SAR4895.35500 AED
10000 SAR9790.71000 AED