درهم إماراتي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AED إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٩٬٨٨٠٫٢٠ bdt

1.00000 AED = 29.88020 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bangladeshi Taka
1 AED29.88020 BDT
5 AED149.40100 BDT
10 AED298.80200 BDT
20 AED597.60400 BDT
50 AED1494.01000 BDT
100 AED2988.02000 BDT
250 AED7470.05000 BDT
500 AED14940.10000 BDT
1000 AED29880.20000 BDT
2000 AED59760.40000 BDT
5000 AED149401.00000 BDT
10000 AED298802.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BDT0.03347 AED
5 BDT0.16733 AED
10 BDT0.33467 AED
20 BDT0.66934 AED
50 BDT1.67335 AED
100 BDT3.34670 AED
250 BDT8.36675 AED
500 BDT16.73350 AED
1000 BDT33.46700 AED
2000 BDT66.93400 AED
5000 BDT167.33500 AED
10000 BDT334.67000 AED