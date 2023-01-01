10 درهم إماراتي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AED إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
٢٩٩٫٥٤ bdt

1.00000 AED = 29.95440 BDT

Mid-market exchange rate at 14:46
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4468283.750.930250.79843555.49081.3589517.348
1 INR0.011983713.400370.01114760.009568190.6649840.01628520.207893
1 PKR0.003524230.29408610.003278350.002813870.1955620.004789250.0611383
1 EUR1.07589.7053305.03110.858359.65261.4608718.6491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bangladeshi Taka
1 AED29.95440 BDT
5 AED149.77200 BDT
10 AED299.54400 BDT
20 AED599.08800 BDT
50 AED1497.72000 BDT
100 AED2995.44000 BDT
250 AED7488.60000 BDT
500 AED14977.20000 BDT
1000 AED29954.40000 BDT
2000 AED59908.80000 BDT
5000 AED149772.00000 BDT
10000 AED299544.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BDT0.03338 AED
5 BDT0.16692 AED
10 BDT0.33384 AED
20 BDT0.66768 AED
50 BDT1.66921 AED
100 BDT3.33841 AED
250 BDT8.34602 AED
500 BDT16.69205 AED
1000 BDT33.38410 AED
2000 BDT66.76820 AED
5000 BDT166.92050 AED
10000 BDT333.84100 AED