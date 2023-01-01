درهم إماراتي إلى درهم مغربي

تحويل AED إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٬٨٠٠٫٧١ mad

1.00000 AED = 2.80071 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:37 UTC
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AED إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدرهم المغربي
1 AED2.80071 MAD
5 AED14.00355 MAD
10 AED28.00710 MAD
20 AED56.01420 MAD
50 AED140.03550 MAD
100 AED280.07100 MAD
250 AED700.17750 MAD
500 AED1400.35500 MAD
1000 AED2800.71000 MAD
2000 AED5601.42000 MAD
5000 AED14003.55000 MAD
10000 AED28007.10000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MAD0.35705 AED
5 MAD1.78527 AED
10 MAD3.57053 AED
20 MAD7.14106 AED
50 MAD17.85265 AED
100 MAD35.70530 AED
250 MAD89.26325 AED
500 MAD178.52650 AED
1000 MAD357.05300 AED
2000 MAD714.10600 AED
5000 MAD1785.26500 AED
10000 MAD3570.53000 AED