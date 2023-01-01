درهم إماراتي إلى دولار برمودي

تحويل AED إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٧٢٫٢٦ bmd

1.00000 AED = 0.27226 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:31 UTC
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AED إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bermudan Dollar
1 AED0.27226 BMD
5 AED1.36129 BMD
10 AED2.72257 BMD
20 AED5.44514 BMD
50 AED13.61285 BMD
100 AED27.22570 BMD
250 AED68.06425 BMD
500 AED136.12850 BMD
1000 AED272.25700 BMD
2000 AED544.51400 BMD
5000 AED1361.28500 BMD
10000 AED2722.57000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BMD3.67300 AED
5 BMD18.36500 AED
10 BMD36.73000 AED
20 BMD73.46000 AED
50 BMD183.65000 AED
100 BMD367.30000 AED
250 BMD918.25000 AED
500 BMD1836.50000 AED
1000 BMD3673.00000 AED
2000 BMD7346.00000 AED
5000 BMD18365.00000 AED
10000 BMD36730.00000 AED