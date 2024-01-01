Дирхамы ОАЭ в бермудские доллары

Сконвертируйте AED в BMD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $0,2723 BMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к BMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BMD
1 AED в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27230,2723
Низкий0,27230,2723
В среднем0,27230,2723
Изменение-0.00%0.00%
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Соотношение 1 AED к BMD

За последние 30 дней максимальный курс AED к BMD составил 0,2723, а минимальный — 0,2723. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2723. Изменение курса AED к BMD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BMD составил 0,2723, а минимальный — 0,2723. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2723. Изменение курса AED к BMD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бермудский доллар
1 AED0,27226 BMD
5 AED1,36129 BMD
10 AED2,72257 BMD
20 AED5,44514 BMD
50 AED13,61285 BMD
100 AED27,22570 BMD
250 AED68,06425 BMD
500 AED136,12850 BMD
1000 AED272,25700 BMD
2000 AED544,51400 BMD
5000 AED1 361,28500 BMD
10000 AED2 722,57000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Дирхам ОАЭ
1 BMD3,67300 AED
5 BMD18,36500 AED
10 BMD36,73000 AED
20 BMD73,46000 AED
50 BMD183,65000 AED
100 BMD367,30000 AED
250 BMD918,25000 AED
500 BMD1 836,50000 AED
1000 BMD3 673,00000 AED
2000 BMD7 346,00000 AED
5000 BMD18 365,00000 AED
10000 BMD36 730,00000 AED