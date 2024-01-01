История обменного курса дирхам ОАЭ–бермудские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/бермудские доллары сейчас составляет 0,272, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/бермудские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,272, и минимумом, равным 0,272, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.012%.