درهم إماراتي إلى فورنت مجري

تحويل AED إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٩٨٬٤٢٦ huf

1.00000 AED = 98.42610 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:34 UTC
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AED إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Hungarian Forint
1 AED98.42610 HUF
5 AED492.13050 HUF
10 AED984.26100 HUF
20 AED1968.52200 HUF
50 AED4921.30500 HUF
100 AED9842.61000 HUF
250 AED24606.52500 HUF
500 AED49213.05000 HUF
1000 AED98426.10000 HUF
2000 AED196852.20000 HUF
5000 AED492130.50000 HUF
10000 AED984261.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
2000 HUF20.31980 AED
5000 HUF50.79950 AED
10000 HUF101.59900 AED
15000 HUF152.39850 AED
20000 HUF203.19800 AED
30000 HUF304.79700 AED
40000 HUF406.39600 AED
50000 HUF507.99500 AED
60000 HUF609.59400 AED
100000 HUF1015.99000 AED
150000 HUF1523.98500 AED
200000 HUF2031.98000 AED