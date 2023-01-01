درهم إماراتي إلى دينار كويتي

تحويل AED إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
84.084 kwd

1.00000 AED = 0.08408 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:36 UTC
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AED إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Kuwaiti Dinar
1 AED0.08408 KWD
5 AED0.42042 KWD
10 AED0.84084 KWD
20 AED1.68168 KWD
50 AED4.20420 KWD
100 AED8.40839 KWD
250 AED21.02097 KWD
500 AED42.04195 KWD
1000 AED84.08390 KWD
2000 AED168.16780 KWD
5000 AED420.41950 KWD
10000 AED840.83900 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KWD11.89290 AED
5 KWD59.46450 AED
10 KWD118.92900 AED
20 KWD237.85800 AED
50 KWD594.64500 AED
100 KWD1189.29000 AED
250 KWD2973.22500 AED
500 KWD5946.45000 AED
1000 KWD11892.90000 AED
2000 KWD23785.80000 AED
5000 KWD59464.50000 AED
10000 KWD118929.00000 AED