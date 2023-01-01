درهم إماراتي إلى دينار كويتي
تحويل AED إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار كويتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 KWD
|11.89290 AED
|5 KWD
|59.46450 AED
|10 KWD
|118.92900 AED
|20 KWD
|237.85800 AED
|50 KWD
|594.64500 AED
|100 KWD
|1189.29000 AED
|250 KWD
|2973.22500 AED
|500 KWD
|5946.45000 AED
|1000 KWD
|11892.90000 AED
|2000 KWD
|23785.80000 AED
|5000 KWD
|59464.50000 AED
|10000 KWD
|118929.00000 AED