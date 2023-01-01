درهم إماراتي إلى رينغيت ماليزي

تحويل AED إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٢٧٧٫٥٧ myr

1.00000 AED = 1.27757 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
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AED إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / رينغيت ماليزي
1 AED1.27757 MYR
5 AED6.38785 MYR
10 AED12.77570 MYR
20 AED25.55140 MYR
50 AED63.87850 MYR
100 AED127.75700 MYR
250 AED319.39250 MYR
500 AED638.78500 MYR
1000 AED1277.57000 MYR
2000 AED2555.14000 MYR
5000 AED6387.85000 MYR
10000 AED12775.70000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MYR0.78274 AED
5 MYR3.91369 AED
10 MYR7.82738 AED
20 MYR15.65476 AED
50 MYR39.13690 AED
100 MYR78.27380 AED
250 MYR195.68450 AED
500 MYR391.36900 AED
1000 MYR782.73800 AED
2000 MYR1565.47600 AED
5000 MYR3913.69000 AED
10000 MYR7827.38000 AED