ألف درهم إماراتي إلى رينغيت ماليزي

تحويل AED إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٢٧٠٫٢٢ myr

1.00000 AED = 1.27022 MYR

Mid-market exchange rate at 17:31
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93030.79757555.531.360217.3502
1 INR0.01198313.400190.0111480.009557380.6654180.01629930.207908
1 PKR0.003524230.29410110.003278660.002810840.19570.004793660.0611461
1 EUR1.074989.7018305.00310.8573559.68921.4620818.6497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / رينغيت ماليزي
1 AED1.27022 MYR
5 AED6.35110 MYR
10 AED12.70220 MYR
20 AED25.40440 MYR
50 AED63.51100 MYR
100 AED127.02200 MYR
250 AED317.55500 MYR
500 AED635.11000 MYR
1000 AED1270.22000 MYR
2000 AED2540.44000 MYR
5000 AED6351.10000 MYR
10000 AED12702.20000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MYR0.78727 AED
5 MYR3.93633 AED
10 MYR7.87266 AED
20 MYR15.74532 AED
50 MYR39.36330 AED
100 MYR78.72660 AED
250 MYR196.81650 AED
500 MYR393.63300 AED
1000 MYR787.26600 AED
2000 MYR1574.53200 AED
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10000 MYR7872.66000 AED