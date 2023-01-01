درهم إماراتي إلى درام أرميني

تحويل AED إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٠٥٬١٨٦ amd

1.00000 AED = 105.18600 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:28 UTC
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AED إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / درام أرمينية
1 AED105.18600 AMD
5 AED525.93000 AMD
10 AED1051.86000 AMD
20 AED2103.72000 AMD
50 AED5259.30000 AMD
100 AED10518.60000 AMD
250 AED26296.50000 AMD
500 AED52593.00000 AMD
1000 AED105186.00000 AMD
2000 AED210372.00000 AMD
5000 AED525930.00000 AMD
10000 AED1051860.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AMD0.00951 AED
5 AMD0.04753 AED
10 AMD0.09507 AED
20 AMD0.19014 AED
50 AMD0.47535 AED
100 AMD0.95070 AED
250 AMD2.37674 AED
500 AMD4.75348 AED
1000 AMD9.50696 AED
2000 AMD19.01392 AED
5000 AMD47.53480 AED
10000 AMD95.06960 AED