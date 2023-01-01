درهم إماراتي إلى أرياري مدغشقري

تحويل AED إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1233320 mga

1.00000 AED = 1233.32000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AED إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MGA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / أرياري مدغشقر
1 AED1233.32000 MGA
5 AED6166.60000 MGA
10 AED12333.20000 MGA
20 AED24666.40000 MGA
50 AED61666.00000 MGA
100 AED123332.00000 MGA
250 AED308330.00000 MGA
500 AED616660.00000 MGA
1000 AED1233320.00000 MGA
2000 AED2466640.00000 MGA
5000 AED6166600.00000 MGA
10000 AED12333200.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MGA0.00081 AED
5 MGA0.00405 AED
10 MGA0.00811 AED
20 MGA0.01622 AED
50 MGA0.04054 AED
100 MGA0.08108 AED
250 MGA0.20270 AED
500 MGA0.40541 AED
1000 MGA0.81082 AED
2000 MGA1.62163 AED
5000 MGA4.05408 AED
10000 MGA8.10817 AED