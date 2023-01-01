100 درهم إماراتي إلى أرياري مدغشقري

تحويل AED إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aed
١٢٤٬٨٤٢ mga

1.00000 AED = 1248.42000 MGA

Mid-market exchange rate at 17:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85751.074589.66841.462071.637710.946718.675
1 GBP1.1661811.253104.5641.704961.909771.1040221.7774
1 USD0.930650.798085183.45131.36071.524160.881117.3802
1 INR0.01115220.009563480.01198310.01630530.0182640.01055830.208268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / أرياري مدغشقر
1 AED1248.42000 MGA
5 AED6242.10000 MGA
10 AED12484.20000 MGA
20 AED24968.40000 MGA
50 AED62421.00000 MGA
100 AED124842.00000 MGA
250 AED312105.00000 MGA
500 AED624210.00000 MGA
1000 AED1248420.00000 MGA
2000 AED2496840.00000 MGA
5000 AED6242100.00000 MGA
10000 AED12484200.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MGA0.00080 AED
5 MGA0.00401 AED
10 MGA0.00801 AED
20 MGA0.01602 AED
50 MGA0.04005 AED
100 MGA0.08010 AED
250 MGA0.20025 AED
500 MGA0.40051 AED
1000 MGA0.80101 AED
2000 MGA1.60203 AED
5000 MGA4.00507 AED
10000 MGA8.01014 AED