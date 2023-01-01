درهم إماراتي إلى كيب لاوي

تحويل AED إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٥٬٤٣٢٬٨٩٠ lak

1.00000 AED = 5432.89000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كيب لاوسي
1 AED5432.89000 LAK
5 AED27164.45000 LAK
10 AED54328.90000 LAK
20 AED108657.80000 LAK
50 AED271644.50000 LAK
100 AED543289.00000 LAK
250 AED1358222.50000 LAK
500 AED2716445.00000 LAK
1000 AED5432890.00000 LAK
2000 AED10865780.00000 LAK
5000 AED27164450.00000 LAK
10000 AED54328900.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LAK0.00018 AED
5 LAK0.00092 AED
10 LAK0.00184 AED
20 LAK0.00368 AED
50 LAK0.00920 AED
100 LAK0.01841 AED
250 LAK0.04602 AED
500 LAK0.09203 AED
1000 LAK0.18406 AED
2000 LAK0.36813 AED
5000 LAK0.92032 AED
10000 LAK1.84064 AED