500 درهم إماراتي إلى كيب لاوي

تحويل AED إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aed
٢٬٨٢١٬١٦٠ lak

1.00000 AED = 5642.32000 LAK

Mid-market exchange rate at 17:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.074289.64341.461341.63650.9474518.6869
1 GBP1.1664511.2531104.5731.704721.909051.1051621.7991
1 USD0.930950.798021183.45131.36041.523460.88217.3961
1 INR0.01115530.009562710.01198310.01630170.01825570.0105690.208458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كيب لاوسي
1 AED5642.32000 LAK
5 AED28211.60000 LAK
10 AED56423.20000 LAK
20 AED112846.40000 LAK
50 AED282116.00000 LAK
100 AED564232.00000 LAK
250 AED1410580.00000 LAK
500 AED2821160.00000 LAK
1000 AED5642320.00000 LAK
2000 AED11284640.00000 LAK
5000 AED28211600.00000 LAK
10000 AED56423200.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LAK0.00018 AED
5 LAK0.00089 AED
10 LAK0.00177 AED
20 LAK0.00354 AED
50 LAK0.00886 AED
100 LAK0.01772 AED
250 LAK0.04431 AED
500 LAK0.08862 AED
1000 LAK0.17723 AED
2000 LAK0.35446 AED
5000 LAK0.88616 AED
10000 LAK1.77232 AED