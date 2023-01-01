درهم إماراتي إلى متكال موزمبيقي

تحويل AED إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٧٬٣٧٥٫٤٠ mzn

1.00000 AED = 17.37540 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AED إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MZN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ميثامبيكان
1 AED17.37540 MZN
5 AED86.87700 MZN
10 AED173.75400 MZN
20 AED347.50800 MZN
50 AED868.77000 MZN
100 AED1737.54000 MZN
250 AED4343.85000 MZN
500 AED8687.70000 MZN
1000 AED17375.40000 MZN
2000 AED34750.80000 MZN
5000 AED86877.00000 MZN
10000 AED173754.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MZN0.05755 AED
5 MZN0.28776 AED
10 MZN0.57552 AED
20 MZN1.15105 AED
50 MZN2.87763 AED
100 MZN5.75525 AED
250 MZN14.38813 AED
500 MZN28.77625 AED
1000 MZN57.55250 AED
2000 MZN115.10500 AED
5000 MZN287.76250 AED
10000 MZN575.52500 AED