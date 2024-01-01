Дирхамы ОАЭ в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте AED в MZN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = MT17,30 MZN

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса AED к MZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 AED в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий17,437117,4371
Низкий17,304517,3045
В среднем17,371317,3751
Изменение-0.47%-0.06%
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Соотношение 1 AED к MZN

За последние 30 дней максимальный курс AED к MZN составил 17,4371, а минимальный — 17,3045. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,3713. Изменение курса AED к MZN в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MZN составил 17,4371, а минимальный — 17,3045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,3751. Изменение курса AED к MZN в процентном соотношении составило -0.06.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мозамбикский метикал
1 AED17,30450 MZN
5 AED86,52250 MZN
10 AED173,04500 MZN
20 AED346,09000 MZN
50 AED865,22500 MZN
100 AED1 730,45000 MZN
250 AED4 326,12500 MZN
500 AED8 652,25000 MZN
1000 AED17 304,50000 MZN
2000 AED34 609,00000 MZN
5000 AED86 522,50000 MZN
10000 AED173 045,00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Дирхам ОАЭ
1 MZN0,05779 AED
5 MZN0,28894 AED
10 MZN0,57789 AED
20 MZN1,15577 AED
50 MZN2,88943 AED
100 MZN5,77886 AED
250 MZN14,44715 AED
500 MZN28,89430 AED
1000 MZN57,78860 AED
2000 MZN115,57720 AED
5000 MZN288,94300 AED
10000 MZN577,88600 AED