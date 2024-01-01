500 мозамбикских метикалов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте MZN в AED по реальному обменному курсу

500 mzn
28,78 aed

MT1,000 MZN = د.إ0,05755 AED

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05780,0578
Низкий0,05750,0573
В среднем0,05770,0576
Изменить-0.32%0.20%
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Соотношение 1 MZN к AED

За последние 30 дней максимальный курс MZN к AED составил 0,0578, а минимальный — 0,0575. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0577. Изменение курса MZN к AED в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к AED составил 0,0578, а минимальный — 0,0573. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0576. Изменение курса MZN к AED в процентном соотношении составило 0.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Дирхам ОАЭ
1 MZN0,05755 AED
5 MZN0,28777 AED
10 MZN0,57555 AED
20 MZN1,15110 AED
50 MZN2,87774 AED
100 MZN5,75548 AED
250 MZN14,38870 AED
500 MZN28,77740 AED
1000 MZN57,55480 AED
2000 MZN115,10960 AED
5000 MZN287,77400 AED
10000 MZN575,54800 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мозамбикский метикал
1 AED17,37470 MZN
5 AED86,87350 MZN
10 AED173,74700 MZN
20 AED347,49400 MZN
50 AED868,73500 MZN
100 AED1 737,47000 MZN
250 AED4 343,67500 MZN
500 AED8 687,35000 MZN
1000 AED17 374,70000 MZN
2000 AED34 749,40000 MZN
5000 AED86 873,50000 MZN
10000 AED173 747,00000 MZN