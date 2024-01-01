История обменного курса дирхам ОАЭ–мозамбикские метикалы

Обменный курс дирхама ОАЭ/мозамбикские метикалы сейчас составляет 17,305, отражая изменение в размере -0.370% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.229% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 17,394, и минимумом, равным 17,305, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.