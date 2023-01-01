درهم إماراتي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل AED إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٦٬٧٠٩٫٥٠ hnl

1.00000 AED = 6.70950 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / لامبيرا هندوراسي
1 AED6.70950 HNL
5 AED33.54750 HNL
10 AED67.09500 HNL
20 AED134.19000 HNL
50 AED335.47500 HNL
100 AED670.95000 HNL
250 AED1677.37500 HNL
500 AED3354.75000 HNL
1000 AED6709.50000 HNL
2000 AED13419.00000 HNL
5000 AED33547.50000 HNL
10000 AED67095.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 HNL0.14904 AED
5 HNL0.74521 AED
10 HNL1.49042 AED
20 HNL2.98084 AED
50 HNL7.45210 AED
100 HNL14.90420 AED
250 HNL37.26050 AED
500 HNL74.52100 AED
1000 HNL149.04200 AED
2000 HNL298.08400 AED
5000 HNL745.21000 AED
10000 HNL1490.42000 AED