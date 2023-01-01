درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي
تحويل AED إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Angolan Kwanza
|1 AED
|227.15500 AOA
|5 AED
|1135.77500 AOA
|10 AED
|2271.55000 AOA
|20 AED
|4543.10000 AOA
|50 AED
|11357.75000 AOA
|100 AED
|22715.50000 AOA
|250 AED
|56788.75000 AOA
|500 AED
|113577.50000 AOA
|1000 AED
|227155.00000 AOA
|2000 AED
|454310.00000 AOA
|5000 AED
|1135775.00000 AOA
|10000 AED
|2271550.00000 AOA