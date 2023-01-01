درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي

تحويل AED إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٢٧٬١٥٥ aoa

1.00000 AED = 227.15500 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 1:28 UTC
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AED إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Angolan Kwanza
1 AED227.15500 AOA
5 AED1135.77500 AOA
10 AED2271.55000 AOA
20 AED4543.10000 AOA
50 AED11357.75000 AOA
100 AED22715.50000 AOA
250 AED56788.75000 AOA
500 AED113577.50000 AOA
1000 AED227155.00000 AOA
2000 AED454310.00000 AOA
5000 AED1135775.00000 AOA
10000 AED2271550.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AOA0.00440 AED
5 AOA0.02201 AED
10 AOA0.04402 AED
20 AOA0.08805 AED
50 AOA0.22011 AED
100 AOA0.44023 AED
250 AOA1.10057 AED
500 AOA2.20113 AED
1000 AOA4.40227 AED
2000 AOA8.80454 AED
5000 AOA22.01135 AED
10000 AOA44.02270 AED