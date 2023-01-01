10 آلاف درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي

تحويل AED إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aed
٢٬٢٩٧٬٧٦٠ aoa

1.00000 AED = 229.77600 AOA

Mid-market exchange rate at 14:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858251.074589.65851.460891.635710.945618.6616
1 GBP1.1651611.2519104.4611.702081.905771.1017821.7426
1 USD0.930650.798786183.44211.35961.52230.8817.3677
1 INR0.01115340.009572940.011984410.01629390.01824380.01054620.208141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Angolan Kwanza
1 AED229.77600 AOA
5 AED1148.88000 AOA
10 AED2297.76000 AOA
20 AED4595.52000 AOA
50 AED11488.80000 AOA
100 AED22977.60000 AOA
250 AED57444.00000 AOA
500 AED114888.00000 AOA
1000 AED229776.00000 AOA
2000 AED459552.00000 AOA
5000 AED1148880.00000 AOA
10000 AED2297760.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AOA0.00435 AED
5 AOA0.02176 AED
10 AOA0.04352 AED
20 AOA0.08704 AED
50 AOA0.21760 AED
100 AOA0.43521 AED
250 AOA1.08802 AED
500 AOA2.17604 AED
1000 AOA4.35207 AED
2000 AOA8.70414 AED
5000 AOA21.76035 AED
10000 AOA43.52070 AED