5000 كوانزا أنغولي إلى درهم إماراتي

تحويل AOA إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

5000 aoa
21.75 aed

1.00000 AOA = 0.00435 AED

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AOA0.00435 AED
5 AOA0.02175 AED
10 AOA0.04349 AED
20 AOA0.08699 AED
50 AOA0.21747 AED
100 AOA0.43494 AED
250 AOA1.08735 AED
500 AOA2.17469 AED
1000 AOA4.34938 AED
2000 AOA8.69876 AED
5000 AOA21.74690 AED
10000 AOA43.49380 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Angolan Kwanza
1 AED229.91800 AOA
5 AED1149.59000 AOA
10 AED2299.18000 AOA
20 AED4598.36000 AOA
50 AED11495.90000 AOA
100 AED22991.80000 AOA
250 AED57479.50000 AOA
500 AED114959.00000 AOA
1000 AED229918.00000 AOA
2000 AED459836.00000 AOA
5000 AED1149590.00000 AOA
10000 AED2299180.00000 AOA