درهم إماراتي إلى دينار أردني

تحويل AED إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٩٣٫٠٣٠ jod

1.00000 AED = 0.19303 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدينار الأردني
1 AED0.19303 JOD
5 AED0.96515 JOD
10 AED1.93030 JOD
20 AED3.86060 JOD
50 AED9.65150 JOD
100 AED19.30300 JOD
250 AED48.25750 JOD
500 AED96.51500 JOD
1000 AED193.03000 JOD
2000 AED386.06000 JOD
5000 AED965.15000 JOD
10000 AED1930.30000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 JOD5.18054 AED
5 JOD25.90270 AED
10 JOD51.80540 AED
20 JOD103.61080 AED
50 JOD259.02700 AED
100 JOD518.05400 AED
250 JOD1295.13500 AED
500 JOD2590.27000 AED
1000 JOD5180.54000 AED
2000 JOD10361.08000 AED
5000 JOD25902.70000 AED
10000 JOD51805.40000 AED