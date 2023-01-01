درهم إماراتي إلى فلورن أروبي

تحويل AED إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٩٢٫٧٨ awg

1.00000 AED = 0.49278 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 AWG
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063688.1991.4341.65580.9577518.2077
1GBP1.1578811.23155102.1261.660441.917261.1089621.0828
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.900417.1189
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.0108580.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Aruban Florin
1 AED0.49278 AWG
5 AED2.46392 AWG
10 AED4.92785 AWG
20 AED9.85570 AWG
50 AED24.63925 AWG
100 AED49.27850 AWG
250 AED123.19625 AWG
500 AED246.39250 AWG
1000 AED492.78500 AWG
2000 AED985.57000 AWG
5000 AED2463.92500 AWG
10000 AED4927.85000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AWG2.02928 AED
5 AWG10.14640 AED
10 AWG20.29280 AED
20 AWG40.58560 AED
50 AWG101.46400 AED
100 AWG202.92800 AED
250 AWG507.32000 AED
500 AWG1014.64000 AED
1000 AWG2029.28000 AED
2000 AWG4058.56000 AED
5000 AWG10146.40000 AED
10000 AWG20292.80000 AED