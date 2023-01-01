درهم إماراتي إلى شلن تنزاني

تحويل AED إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٦٨٢٬٠٠٤ tzs

1.00000 AED = 682.00400 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.655820.9576518.2094
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.917571.1090321.0879
1USD0.94010.811787182.9251.347951.556660.900317.1189
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01877190.01085680.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الشلن التنزاني
1 AED682.00400 TZS
5 AED3410.02000 TZS
10 AED6820.04000 TZS
20 AED13640.08000 TZS
50 AED34100.20000 TZS
100 AED68200.40000 TZS
250 AED170501.00000 TZS
500 AED341002.00000 TZS
1000 AED682004.00000 TZS
2000 AED1364008.00000 TZS
5000 AED3410020.00000 TZS
10000 AED6820040.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TZS0.00147 AED
5 TZS0.00733 AED
10 TZS0.01466 AED
20 TZS0.02933 AED
50 TZS0.07331 AED
100 TZS0.14663 AED
250 TZS0.36657 AED
500 TZS0.73313 AED
1000 TZS1.46627 AED
2000 TZS2.93254 AED
5000 TZS7.33135 AED
10000 TZS14.66270 AED