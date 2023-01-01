درهم إماراتي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل AED إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٥٬١٤٤٫٥٧ szl

1.00000 AED = 5.14457 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Swazi Lilangeni
1 AED5.14457 SZL
5 AED25.72285 SZL
10 AED51.44570 SZL
20 AED102.89140 SZL
50 AED257.22850 SZL
100 AED514.45700 SZL
250 AED1286.14250 SZL
500 AED2572.28500 SZL
1000 AED5144.57000 SZL
2000 AED10289.14000 SZL
5000 AED25722.85000 SZL
10000 AED51445.70000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SZL0.19438 AED
5 SZL0.97190 AED
10 SZL1.94380 AED
20 SZL3.88760 AED
50 SZL9.71900 AED
100 SZL19.43800 AED
250 SZL48.59500 AED
500 SZL97.19000 AED
1000 SZL194.38000 AED
2000 SZL388.76000 AED
5000 SZL971.90000 AED
10000 SZL1943.80000 AED