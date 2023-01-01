درهم إماراتي إلى بالبوا بنمي

تحويل AED إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٧٢٫٢٦ pab

1.00000 AED = 0.27226 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:40 UTC
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AED إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Panamanian Balboa
1 AED0.27226 PAB
5 AED1.36129 PAB
10 AED2.72257 PAB
20 AED5.44514 PAB
50 AED13.61285 PAB
100 AED27.22570 PAB
250 AED68.06425 PAB
500 AED136.12850 PAB
1000 AED272.25700 PAB
2000 AED544.51400 PAB
5000 AED1361.28500 PAB
10000 AED2722.57000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PAB3.67300 AED
5 PAB18.36500 AED
10 PAB36.73000 AED
20 PAB73.46000 AED
50 PAB183.65000 AED
100 PAB367.30000 AED
250 PAB918.25000 AED
500 PAB1836.50000 AED
1000 PAB3673.00000 AED
2000 PAB7346.00000 AED
5000 PAB18365.00000 AED
10000 PAB36730.00000 AED