درهم إماراتي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل AED إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٢٨٬٩٣٠ kzt

1.00000 AED = 128.93000 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / تنغي كازاخستاني
1 AED128.93000 KZT
5 AED644.65000 KZT
10 AED1289.30000 KZT
20 AED2578.60000 KZT
50 AED6446.50000 KZT
100 AED12893.00000 KZT
250 AED32232.50000 KZT
500 AED64465.00000 KZT
1000 AED128930.00000 KZT
2000 AED257860.00000 KZT
5000 AED644650.00000 KZT
10000 AED1289300.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KZT0.00776 AED
5 KZT0.03878 AED
10 KZT0.07756 AED
20 KZT0.15512 AED
50 KZT0.38781 AED
100 KZT0.77561 AED
250 KZT1.93904 AED
500 KZT3.87807 AED
1000 KZT7.75614 AED
2000 KZT15.51228 AED
5000 KZT38.78070 AED
10000 KZT77.56140 AED