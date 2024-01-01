Дирхамы ОАЭ в казахстанские тенге

Сконвертируйте AED в KZT по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₸134,0 KZT

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса AED к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 AED в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий134,2860134,2860
Низкий131,3330129,5610
В среднем132,6655131,4991
Изменение-0.21%2.82%
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Соотношение 1 AED к KZT

За последние 30 дней максимальный курс AED к KZT составил 134,2860, а минимальный — 131,3330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 132,6655. Изменение курса AED к KZT в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KZT составил 134,2860, а минимальный — 129,5610. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 131,4991. Изменение курса AED к KZT в процентном соотношении составило 2.82.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Казахстанский тенге
1 AED133,99800 KZT
5 AED669,99000 KZT
10 AED1 339,98000 KZT
20 AED2 679,96000 KZT
50 AED6 699,90000 KZT
100 AED13 399,80000 KZT
250 AED33 499,50000 KZT
500 AED66 999,00000 KZT
1000 AED133 998,00000 KZT
2000 AED267 996,00000 KZT
5000 AED669 990,00000 KZT
10000 AED1 339 980,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Дирхам ОАЭ
1 KZT0,00746 AED
5 KZT0,03731 AED
10 KZT0,07463 AED
20 KZT0,14926 AED
50 KZT0,37314 AED
100 KZT0,74628 AED
250 KZT1,86570 AED
500 KZT3,73140 AED
1000 KZT7,46279 AED
2000 KZT14,92558 AED
5000 KZT37,31395 AED
10000 KZT74,62790 AED