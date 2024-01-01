История обменного курса дирхам ОАЭ–казахстанские тенге

Обменный курс дирхама ОАЭ/казахстанские тенге сейчас составляет 133,998, отражая изменение в размере 0.147% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.663% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 134,159, и минимумом, равным 132,957, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.471%.