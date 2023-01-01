درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

تحويل AED إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٠٬٥٨٨ xpf

1.00000 AED = 30.58810 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433711.656080.9575518.2095
1GBP1.1580111.2318102.1471.660281.91781.1088521.0872
1USD0.94010.81182182.9251.347851.55690.900217.119
1INR0.01133690.009789810.012059110.01625380.01877490.01085560.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك الـ CFP
1 AED30.58810 XPF
5 AED152.94050 XPF
10 AED305.88100 XPF
20 AED611.76200 XPF
50 AED1529.40500 XPF
100 AED3058.81000 XPF
250 AED7647.02500 XPF
500 AED15294.05000 XPF
1000 AED30588.10000 XPF
2000 AED61176.20000 XPF
5000 AED152940.50000 XPF
10000 AED305881.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 XPF0.03269 AED
5 XPF0.16346 AED
10 XPF0.32693 AED
20 XPF0.65385 AED
50 XPF1.63462 AED
100 XPF3.26925 AED
250 XPF8.17313 AED
500 XPF16.34625 AED
1000 XPF32.69250 AED
2000 XPF65.38500 AED
5000 XPF163.46250 AED
10000 XPF326.92500 AED