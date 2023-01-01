10 فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

تحويل XPF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
0.33 aed

1.00000 XPF = 0.03334 AED

Mid-market exchange rate at 01:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.084490.22751.484871.670620.9629518.77
1 GBP1.1440311.24065103.2281.698821.911341.1016521.4745
1 USD0.922150.806029183.2051.36931.540590.88817.3091
1 INR0.01108310.009687270.012018510.01645690.01851570.01067240.20803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 XPF0.03334 AED
5 XPF0.16668 AED
10 XPF0.33337 AED
20 XPF0.66674 AED
50 XPF1.66685 AED
100 XPF3.33370 AED
250 XPF8.33425 AED
500 XPF16.66850 AED
1000 XPF33.33700 AED
2000 XPF66.67400 AED
5000 XPF166.68500 AED
10000 XPF333.37000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك الـ CFP
1 AED29.99670 XPF
5 AED149.98350 XPF
10 AED299.96700 XPF
20 AED599.93400 XPF
50 AED1499.83500 XPF
100 AED2999.67000 XPF
250 AED7499.17500 XPF
500 AED14998.35000 XPF
1000 AED29996.70000 XPF
2000 AED59993.40000 XPF
5000 AED149983.50000 XPF
10000 AED299967.00000 XPF