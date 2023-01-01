درهم إماراتي إلى كرونة آيسلندية

تحويل AED إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٦٬٩١٨٫١٠ isk

1.00000 AED = 36.91810 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Icelandic Króna
1 AED36.91810 ISK
5 AED184.59050 ISK
10 AED369.18100 ISK
20 AED738.36200 ISK
50 AED1845.90500 ISK
100 AED3691.81000 ISK
250 AED9229.52500 ISK
500 AED18459.05000 ISK
1000 AED36918.10000 ISK
2000 AED73836.20000 ISK
5000 AED184590.50000 ISK
10000 AED369181.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ISK0.02709 AED
5 ISK0.13543 AED
10 ISK0.27087 AED
20 ISK0.54174 AED
50 ISK1.35435 AED
100 ISK2.70870 AED
250 ISK6.77175 AED
500 ISK13.54350 AED
1000 ISK27.08700 AED
2000 ISK54.17400 AED
5000 ISK135.43500 AED
10000 ISK270.87000 AED