درهم إماراتي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AED إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٦٠٫٢١ nzd

1.00000 AED = 0.46020 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

AED إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار نيوزيلندي
1 AED0.46020 NZD
5 AED2.30103 NZD
10 AED4.60205 NZD
20 AED9.20410 NZD
50 AED23.01025 NZD
100 AED46.02050 NZD
250 AED115.05125 NZD
500 AED230.10250 NZD
1000 AED460.20500 NZD
2000 AED920.41000 NZD
5000 AED2301.02500 NZD
10000 AED4602.05000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 NZD2.17295 AED
5 NZD10.86475 AED
10 NZD21.72950 AED
20 NZD43.45900 AED
50 NZD108.64750 AED
100 NZD217.29500 AED
250 NZD543.23750 AED
500 NZD1086.47500 AED
1000 NZD2172.95000 AED
2000 NZD4345.90000 AED
5000 NZD10864.75000 AED
10000 NZD21729.50000 AED