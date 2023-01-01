1 درهم إماراتي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AED إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 aed
0.44 nzd

1.00000 AED = 0.44491 NZD

Mid-market exchange rate at 17:39
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.930050.79732155.52291.3603517.3434
1 INR0.01198313.400190.01114490.009554330.6653330.01630110.207827
1 PKR0.003524230.29410110.003277740.002809940.1956750.004794190.0611221
1 EUR1.075289.7268305.08810.857359.69821.4626518.6476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار نيوزيلندي
1 AED0.44491 NZD
5 AED2.22457 NZD
10 AED4.44913 NZD
20 AED8.89826 NZD
50 AED22.24565 NZD
100 AED44.49130 NZD
250 AED111.22825 NZD
500 AED222.45650 NZD
1000 AED444.91300 NZD
2000 AED889.82600 NZD
5000 AED2224.56500 NZD
10000 AED4449.13000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 NZD2.24763 AED
5 NZD11.23815 AED
10 NZD22.47630 AED
20 NZD44.95260 AED
50 NZD112.38150 AED
100 NZD224.76300 AED
250 NZD561.90750 AED
500 NZD1123.81500 AED
1000 NZD2247.63000 AED
2000 NZD4495.26000 AED
5000 NZD11238.15000 AED
10000 NZD22476.30000 AED