درهم إماراتي إلى ليرة لبنانية

تحويل AED إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٬٠٩٢٬٠٢٠ lbp

1.00000 AED = 4092.02000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه لبناني
1 AED4092.02000 LBP
5 AED20460.10000 LBP
10 AED40920.20000 LBP
20 AED81840.40000 LBP
50 AED204601.00000 LBP
100 AED409202.00000 LBP
250 AED1023005.00000 LBP
500 AED2046010.00000 LBP
1000 AED4092020.00000 LBP
2000 AED8184040.00000 LBP
5000 AED20460100.00000 LBP
10000 AED40920200.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LBP0.00024 AED
5 LBP0.00122 AED
10 LBP0.00244 AED
20 LBP0.00489 AED
50 LBP0.01222 AED
100 LBP0.02444 AED
250 LBP0.06109 AED
500 LBP0.12219 AED
1000 LBP0.24438 AED
2000 LBP0.48876 AED
5000 LBP1.22189 AED
10000 LBP2.44378 AED