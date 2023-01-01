10 درهم إماراتي إلى ليرة لبنانية

تحويل AED إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
٤٠٬٩٢٨٫٦٠ lbp

1.00000 AED = 4092.86000 LBP

Mid-market exchange rate at 17:10
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93090.7981855.53221.360517.3963
1 INR0.01198313.400190.01115640.009564620.6654440.01630290.208461
1 PKR0.003524230.29410110.00328110.002812970.1957080.004794710.0613085
1 EUR1.074189.635304.77610.857459.64711.4613118.6854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه لبناني
1 AED4092.86000 LBP
5 AED20464.30000 LBP
10 AED40928.60000 LBP
20 AED81857.20000 LBP
50 AED204643.00000 LBP
100 AED409286.00000 LBP
250 AED1023215.00000 LBP
500 AED2046430.00000 LBP
1000 AED4092860.00000 LBP
2000 AED8185720.00000 LBP
5000 AED20464300.00000 LBP
10000 AED40928600.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LBP0.00024 AED
5 LBP0.00122 AED
10 LBP0.00244 AED
20 LBP0.00489 AED
50 LBP0.01222 AED
100 LBP0.02443 AED
250 LBP0.06108 AED
500 LBP0.12216 AED
1000 LBP0.24433 AED
2000 LBP0.48866 AED
5000 LBP1.22164 AED
10000 LBP2.44328 AED