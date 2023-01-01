درهم إماراتي إلى زلوتي بولندي

تحويل AED إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬١٨٠٫٤٩ pln

1.00000 AED = 1.18049 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الزلوتي البولندي
1 AED1.18049 PLN
5 AED5.90245 PLN
10 AED11.80490 PLN
20 AED23.60980 PLN
50 AED59.02450 PLN
100 AED118.04900 PLN
250 AED295.12250 PLN
500 AED590.24500 PLN
1000 AED1180.49000 PLN
2000 AED2360.98000 PLN
5000 AED5902.45000 PLN
10000 AED11804.90000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PLN0.84710 AED
5 PLN4.23552 AED
10 PLN8.47104 AED
20 PLN16.94208 AED
50 PLN42.35520 AED
100 PLN84.71040 AED
250 PLN211.77600 AED
500 PLN423.55200 AED
1000 PLN847.10400 AED
2000 PLN1694.20800 AED
5000 PLN4235.52000 AED
10000 PLN8471.04000 AED