10 زلوتي بولندي إلى درهم إماراتي
تحويل PLN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for زلالة بولندية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الزلوتي البولندي
|1 AED
|1.12931 PLN
|5 AED
|5.64655 PLN
|10 AED
|11.29310 PLN
|20 AED
|22.58620 PLN
|50 AED
|56.46550 PLN
|100 AED
|112.93100 PLN
|250 AED
|282.32750 PLN
|500 AED
|564.65500 PLN
|1000 AED
|1129.31000 PLN
|2000 AED
|2258.62000 PLN
|5000 AED
|5646.55000 PLN
|10000 AED
|11293.10000 PLN