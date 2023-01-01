درهم إماراتي إلى دولار جامايكي

تحويل AED إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٢٬١٤٦٫٧٠ jmd

1.00000 AED = 42.14670 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار جامايكي
1 AED42.14670 JMD
5 AED210.73350 JMD
10 AED421.46700 JMD
20 AED842.93400 JMD
50 AED2107.33500 JMD
100 AED4214.67000 JMD
250 AED10536.67500 JMD
500 AED21073.35000 JMD
1000 AED42146.70000 JMD
2000 AED84293.40000 JMD
5000 AED210733.50000 JMD
10000 AED421467.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 JMD0.02373 AED
5 JMD0.11863 AED
10 JMD0.23727 AED
20 JMD0.47453 AED
50 JMD1.18633 AED
100 JMD2.37266 AED
250 JMD5.93165 AED
500 JMD11.86330 AED
1000 JMD23.72660 AED
2000 JMD47.45320 AED
5000 JMD118.63300 AED
10000 JMD237.26600 AED